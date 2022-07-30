İhlas Haber Ajansı

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Fabrika bacasından dumanlar yükseldi, tedirgin olan vatandaşlar isyan etti

Kocaeli’de Anadolu Döküm isimli fabrikadan havaya salınan duman, vatandaşları tedirgin etti.

Kocaeli'de Anadolu Döküm isimli fabrikadan havaya salınan duman, vatandaşları tedirgin etti. O anları kamerasıyla kaydeden vatandaş, “Bunlar buhar değil, havayı kirleten bir pislik” dedi.


Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Anadolu Döküm isimli fabrika, bacasından yoğun duman salındı. O anlar ise vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Bölgede endişe oluşturan dumanı görenler sosyal medya hesaplarından paylaştı. O anları kamerasıyla kayda alan bir vatandaş, “Körfez Döküm'den sarı dumanlar yükseliyor. Bunlar buhar değil, havayı kirleten bir pislik” dedi.

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