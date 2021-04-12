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Fabrika fırınının patlaması paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde trafo kazanı üreten bir fabrikanın fırınının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafo kazanı üreten bir fabrikanın fırınının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1179. Sokak'ta trafo kazanı üreten bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın fırınında basınçtan dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangını fark eden işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Patlama meydana geldiği bölümde hiçbir işçinin olmaması rahat bir nefes aldırırken, fabrika içerisinde maddi hasar meydana geldi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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