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Fabrikada toz siloları yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir ahşap fabrikasında toz silolarının tutuşması sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir ahşap fabrikasında toz silolarının tutuşması sebebiyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Yıldız Entegre Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada bulunan toz siloları tutuşması neticesinde yangın çıktı. Çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Fabrika çalışanları ilk müdahaleyi yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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