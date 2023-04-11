Kocaeli'de rahat ve konforlu ulaşımı şehrin her bir noktasına yaymayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Gölcük ilçesinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Hisareyn fabrikalar bölgesinde asfalt seferberliği başlattı. İlk etapta Gölcük Sanayi ve serbest bölgeye ulaşımın sağlandığı yerlerde aşınmaların oluştuğu beton yolu trimer kazısı ile söken ekipler, beton yol yerine 3 kat asfalt serim çalışmasına başladı. Ağır tonajlı araçlar tarafından sıklıkla kullanılan Gölcük Hisareyn fabrikalar bölgesindeki beton yolda deformasyonların oluşması neticesinde eskiyen yol sökülerek, yerine binder ve aşınma tabakalarından oluşan 3 kat dayanımı kuvvetli asfalt serimi yapılıyor.