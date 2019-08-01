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Farklı kültürler İzmit'te buluştu

İzmit Belediyesi’nin düzenlediği “Global Village” programı kapsamında 17 farklı ülkeden gelen AIESEC öğrencisi bir araya geldi.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği “Global Village” programı kapsamında 17 farklı ülkeden gelen AIESEC öğrencisi bir araya geldi.


İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Gençlik ve Proje Birimine bağlı faaliyet gösteren Speaking Kafe farklı ülkelerin kültürünü tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen “Global Village” programıyla 17 farklı ülkeden gelen AIESEC öğrencileri İzmit Belediyesi önünde buluştu. Bu buluşmaya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'te eşlik ederek öğrencilerle yakından ilgilendi. Belediye önünde çalan yöresel müziklere eşlik eden öğrenciler dans ederken yaşadıkları anın keyfini çıkardılar. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler bu imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ettiler.


Programda Cezayir, Brezilya, Umman, Yunanistan, Fas, Tunus, Mısır, Hong Kong, Azerbaycan, Ukrayna, Endonezya, Hindistan, Çin, Pakistan, Kuveyt ve Tayland'dan gelen AIESEC öğrencileri kendi kültürlerini tanıttı. Yemek, müzik, dans ve kostüm gibi değerlerin tanıtımı yapıldı.

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