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Farklı suçlardan aranan 19 kişi kumar uygulamasında yakalandı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından yapılan “Kumar ve Tombala” uygulamasında farklı suçlarda aranan 19 kişi yakalanırken, 3 iş yerine kumar oynatmaktan, 19 kişi ye de kumar oynamaktan para cezası kesildi.

Kocaeli'de polis ekipleri tarafından yapılan “Kumar ve Tombala” uygulamasında farklı suçlarda aranan 19 kişi yakalanırken, 3 iş yerine kumar oynatmaktan, 19 kişi ye de kumar oynamaktan para cezası kesildi.


Kocaeli'de kumar oynatılan iş yerlerine göz açtırılmıyor. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 66 ekip, 290 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak il genelinde kumar oynatılan iş yerlerinin tespit edilmesi amacı ile “Kumar ve Tombala” uygulaması düzenlendi. Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren uygulamada 172 iş yeri ve 1 dernekte kontroller gerçekleştirilirken, 4 bin 221 şahsın kimlik kontrolleri yapılı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan aranan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Kontroller kapsamında Karatepe ilçesinde ruhsatsız olduğu tespit edilen 2 iş yerinde 2 adet tombala oyunu, Gebze'de ruhsatsız 1 iş yerinde kağıt oyunu ele geçirildi. 4 iş yeri sahibi hakkında “Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçunda adli işlem yapıldı. İş yerlerinde kumar oynarken suçüstü yakalanan 19 şahsa ise toplam 6 bin 8 TL para cezası kesildi. Kontrollerde ele geçirilen ve kumar parası olduğu değerlendirilen 535 TL'ye el konuldu. Öte yandan, Darıca ilçesinde oyun makinesi bulunduran 1 iş yeri sahibi hakkında da adli işlem yapıldı.

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