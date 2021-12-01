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Faruk öğretmen koronavirüse yenik düştü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki lisede öğretmenlik yapan Faruk Karakoç, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki lisede öğretmenlik yapan Faruk Karakoç, koronavirüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Faruk Karakoç, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Karakoç, İzmit Seka Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Karakoç'un cenazesi sabah saatlerinde Ankara'ya götürülürken, ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

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