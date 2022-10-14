Çayırova Belediyesi tarafından Fatih Caddesi'ne 560 ton asfalt serildi.

İlçe genelinde asfalt, parke, bordür ve asfalt yama çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Fatih Caddesi'nin asfaltını yeniledi. Bir gün trafiğe kapatılan caddede 5 iş makinesi ve 20 kişilik ekip görev yaptı. Ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde 560 ton asfalt serilerek yenilenen cadde yeniden trafiğe açıldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de Fatih Caddesi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.