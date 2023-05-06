Fatih Erbakan: “Bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını gören tek bir kişi var mı?”

Kıtlık demektir. Devalüasyon demektir. Ekonomik kriz demektir. Delegesizlik demektir. Ekonomiden dem vuruyorlar diğer felaketlerinin üstünü örtmek için. Ya diğer felaketleriniz bir yanda, ayrıca ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil. Nasıl çözeceksin dendiği zaman, ‘300 milyar dolar Londra'dan borç getireceğim' diyor. Yahu biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz” dedi.

Kocaeli'de Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi'nin mitingi düzenlendi. Mitinge Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılım sağladı. Miting sonunda YRP milletvekili adayları da tek tek kürsüye çıkarak halkı selamladı. Fatih Erbakan'a hediyeler takdim edildi. Erbakan, yaptığı konuşmada, “Hanımıyla, erkeğiyle böyle bir coşkuyla dolduran çok değerli Kocaeli milli görüşçülere teşekkür ediyorum. Milli Görüş'ün kalelerinden, ikinci 40 yıldaki merkezlerinden Kocaelimizde bulunmaktan dolayı, kucaklaşmaktan dolayı büyük bir bahtiyarlık yaşıyoruz. Yıllar önce birisi ‘partilerimizi kapattılar ama kalplerimizi kapamadılar' dedi. Şimdi Kocaeli'de bu manzarayı görüyorum. Evet, partilerimizi kapattılar, engellediler, yasakladılar, her türlü manayı çıkardılar ama kalplerimizi kapatamadılar, Milli Görüş aşkını söndüremediler. Milli görüş halkın temsilcisidir ve kıyamete kadar baki olacaktır” dedi.

“Yedili masaya ‘dur' dememiz gerektiğinin bilincinde olduk”

Kuruldukları günden bugüne kadar geldikleri noktada Türkiye'de seçimin sonucunu etkileyecek bir konumda olduklarını söyleyen Fatih Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak üzerimizdeki sorumluluğun bir gereği olarak devletimiz için, milletimiz için yeni nesillerimiz için, evlatlarımız için, yavrularımız için, aile müessesemizin korunması için, yedili masaya dur dememiz gerektiğinin bilincinde olduk ve bu seçimlere Cumhur İttifakı'nın çatısı altında girmeye karar verdik. Cenabı Allah bu kararımızı hayırlı eylesin. Ülkemize, milletimize, devletimize hayır yapsın. Neden bu kararı verdik? Çünkü yedili masanın zihniyeti ortadadır. Söylemleri ortadadır. Partilerinin seçim bildirgelerine yazdıkları ifadeler ortadadır. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız diyenler, LGBT'ye sonuna kadar özgürlük ve serbestlik vereceğiz diyenler, LGBT Türk aile yapısına zarar vermez diyenler, eşcinsel evlilikler gayet normaldir, herkesin kendi özel hayatıdır, tercihidir ama toplum buna hazır değildir diyenler Okul öncesinde 4-6 yaş öncesi çocuklarına Kur'an öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir diyenler, seçim bildirgelerine okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diye yazanlar, Diyanet İşleri Başkanlığını, inanç işleri başkanlığı diye yazanlar Bin senedir İslam'ı bayraktarlık yapan ecdadın torunları olan mirasçısı olan bu aziz milletin karşısına çıkıyorlar ve bu sözleri sarf edebiliyorlar. Bu söylemleri ortaya koyabiliyorlar. Allah bunlara fırsat vermesin. 70 sene komünizmin etkisi altında kalan Rusya bile LGBT ile mücadele ediyor. LGBT propagandasını yasaklıyor. Yasa çıkartıyor. Yasada diyor ki evlilik müessesesi kadın ve erkekten oluşur. Kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşur diyor. Kadın kadına, erkek erkeğe evlilik olmaz diye kanuna dahi yazıyor. Bizimkiler ise LGBT hayranlarından bir türlü kendilerini alamıyor” diye konuştu.

“Bu CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz”

CHP'ye ve Millet İttifakı'na dair sert eleştirilerde bulunan Erbakan, “70 seneden beri özellikle de bu CHP'nin zihniyetinde hiçbir değişiklik yok. Şu söylemlerini gördüğümüz zaman merhum Erbakan hocamızın o meşhur konuşmasını hatırlıyorum. Diyordu ki; ‘Bu CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz' diyordu. Bir tane milletvekili adayları çıkmış ne diyor? Diyor ki, Efendim meclise girersem, CHP'den milletvekili olursam çok önemli bir sorunun çözülmesi için çalışacağım. Nedir o? Camilerde, hoparlörden, minareden okunan ezan sabah namazında insanları rahatsız ediyor. Bu caminin içinden okunsun diye. Allah muhafaza buyursun. Cenabı Allah bunlara fırsat vermesin. Tabii sadece bunlar da değil. Ne diyor CHP'nin genel başkan yardımcısı? HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini olduğu gibi kabul ettik, ittifak protokolüne yazdık diyor. Ne diyor 11 maddelik tutum belgesinde? Daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetime, yerelden yönetime geçmemiz lazım diyor. Bunun manası özerklik demektir. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi eyalet sistemi demektir. Türkiye'nin bölünüp parçalanması demektir Allah muhafaza buyursun. Bu Kürt kardeşimin de hayrına olan bir şey değil. Türk'le Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Bu merhum liderimiz Erbakan Hoca'mızın sözü. Bu bölünme ve parçalanma asıl olarak büyük İsrail planının ekmeğine yağ demektir” ifadelerini kullandı.

“Bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını gören tek bir kişi var mı?”

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'ın ekonomiyi nasıl düzeltecekleriyle ilgili yaptıkları açıklamalara da sert çıkan Fatih Erbakan, “Bütün bunların yanında yedili masanın yanında olanlar da diyorlar ki, ‘Efendim bunlardan bahsediyorsun ama diğer taraftan da ekonomi çöktü, işsizlik var, yokluk var, enflasyon var, alım gücü düştü'. İyi, bunları sen söylüyorsun da bu ekonomiyi çözecek olan sen misin Allah aşkına? Bu ülkede CHP zihniyetinin iktidarında ekonominin düzlüğe çıktığını gören bir kişi var mı Allah aşkına? Mümkün mü böyle bir şey? CHP zihniyeti demek yokluk demektir. Kıtlık demektir. Devalüasyon demektir. Ekonomik kriz demektir. Delegesizlik demektir. Ekonomiden dem vuruyorlar diğer felaketlerinin üstünü örtmek için. Ya diğer felaketleriniz bir yanda, ayrıca ekonomiyi de çözmeniz mümkün değil. Nasıl çözeceksin dendiği zaman, ‘300 milyar dolar Londra'dan borç getireceğim' diyor. Yahu biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. 300 milyar dolar daha borç getireceksin, bunun faiziyle geri ödemesiyle bu milletin sırtına yükleyeceksin. Zamla, vergiyle bu milletten çıkaracaksın. Diğer bir tane yedili masanın parti başkanı, eski ekonomiden sorumlu bakan, ‘Nasıl çözeceksin' dendiği zaman ne diyor? İnternette videosu var, ‘Efendim çok basit. Çok hızlı bir şekilde, çok bol miktarda düşük faizli borç alacağım, kredi alacağım. Borçla faizle, krediyle bu işi yürüteceğim' diyor. ‘Bu mevcut iktidar Batı ile arası iyi olmadığı için yeteri kadar borç alamıyor. Ben çok daha hızlı, çok daha düşük faizli borç alacaksın, böyle yöneteceğim' diyor. Borçtan, faizden başka bir şey söylediğiniz yok. Bunlar mı ekonomiyi düzeltecekler Allah aşkına? Bir tane Amerikalı danışman bulmuş Rifkin diye. Yöneticisi olduğu bankayı batıran bir adam. ‘Dünya nüfusunu azaltmamız gerekir' diyen küreselcilerin bir adamı. Bu Rifkin'e danışacak, bu ithal danışmana bununla sözüm ona ekonomiyi düzeltecek. Ekonomi düzeltecek olsanız önce kendi belediyelerinizde düzeltirdiniz. Bak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor” ifadelerini kullandı.