Fatih Sultan Mahallesi'ne yeni spor tesisi

Derince Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mahallesi'ne inşa edilen tesisler kullanıma açıldı.

Yapımı tamamlanan spor alanlarının sırasıyla kullanıma açıldığı Derince'de, son olarak Fatih Sultan Mahallesi Tezel Sokak Parkı'na inşa edilen futbol sahası da çocuklar ve gençlerin hizmetine sunuldu. Açılışa, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi meclis üyeleri Halime Gökdemir ve Kurtuluş Aytekin, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Çocuklara futbol topu dağıtan Başkan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimiz için ilçemize yeni spor alanları kazandırıyoruz. Bu anlayışla Derince'mizin 16 ayrı noktasına inşa ettiğimiz spor alanlarını, kullanıma açmaya devam ediyoruz" dedi.