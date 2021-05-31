Feci kaza sebebiyle kapanan TEM'in Ankara istikameti trafiğe açıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda yaklaşık 30 aracın karıştığı ve 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılmaya devam ederken, Ankara istikameti trafiğe açıldı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Çınarlıdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan bir tır, bilinmeyen bir sebeple bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan ve aralarında tırların, yolcu otobüslerinin de bulunduğu yaklaşık 30 araç birbirine girdi. Feci kazada bazı vatandaşlar araçlarında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan toplam 20 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası savaş alanına dönen TEM Otoyolunun Ankara ve İstanbul istikametleri trafiğe kapanırken, yolda seyir halinde olan araçlar, İzmit Doğu Gişeleri ve İzmit Batı Gişeleri'nden D100 Karayolu'na yönlendirildi. Ekipler orta refüjdeki bariyeri keserek kazanın yaşandığı İstanbul İstikametindeki araçları bir süreliğine Ankara istikametine yönlendirdi. Kaza sebebiyle yolda kalan araçların kaldırılması sonrasında yol tamamen trafiğe açılacak.