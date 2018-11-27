Feci kazada ölen öğrencilerin kimlikleri belirlendi

Kocaeli'nde viraj dönüşü hakimiyetini kaybeden otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri belirlendi.

Kaza Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fikret Avran idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil virajı alamayarak park halindeki 16 JBA 78 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

-Okul yolunda iki öğrenci can verdi

Okul servisini kaçıran çocuklarını okula yetiştirmeye çalıştığı öğrenilen baba Fikret Avran'ın hakimiyetindeki araçta 11 yaşındaki 7'inci sınıf öğrencisi Şükrü Aziz Avran olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6'ıncı sınıf öğrencileri Mahmut Hülagü ve Jiyan Azad Avran Özel Körfez Marmara Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Mahmut Hülagü yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Feci kazada kardeşini kaybeden Jiyan Azad Avran'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.