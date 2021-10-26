Feci kazada ölen yabancı uyruklu vatandaş defnedildi

Kocaeli'de akaryakıt istasyonuna dalan ticari taksinin önce hurda aracına, ardından da otomobile çarpması sebebiyle meydana gelen kazada yaşamını yitiren yabancı uyruklu vatandaş toprağa verildi.

Kaza, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Yazlık mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 241 T 5014 plakalı ticari taksi akaryakıt istasyonuna daldı. İstasyonda park halindeki 34 ME 1440 plakalı hurda aracına çarpan taksi, daha sonra yıkama sırası bekleyen 41 FU 394 plakalı Honda marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan taksi, akaryakıt istasyonunun çevresinde bulunan börekçi dükkanının önünde durabildi. İstasyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hurda aracının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu sürücüsü Abdulrazak Khalaf (33) yaşamını yitirdi. Khalaf'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 4 çocuk babası Khalaf'ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakiben Dumlupınar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.