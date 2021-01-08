Feci kazanın detayları kan dondurdu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dinlenme tesisine dalarak 1 kişinin ölümüne sebep olan şahsın, kazadan önce eşine ‘Bugün ikimiz de öleceğiz' dediği ortaya çıktı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM Otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevki'inde bulunan dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Naci A. idaresindeki 65 NV 246 Nissan marka cip, bir anda dinlenme tesisine girdi. Cip tesiste park halinde bulunan 3 otomobile çarpıp yayaların arasına daldı. Naci A. daha sonra aracından inerek elindeki bıçakla kendisine zarar vermeye çalıştı. Kazada Naci A., eşi Semra Kahramanoğlu A. ve yayalar ve cipin çarptığı otomobillerde bulunan toplam 8 kişi yaralandı.

1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından cipin çarptığı 34 DEE 916 plakalı otomobilin sürücüsü Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Eşinin ifadesi kan dondurdu

Öte yandan, Naci A.'nın hastanede tedavi gören eşinin kan donduran ifadeleri ortaya çıktı. Naci A.'nın eşi Semra Kahramanoğlu A. ifadesinde, eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu, kazadan önce de tartıştıklarını söyledi. Ayrıca yaralı kadın, eşinin tartışma sırasında kendisine ‘Bugün ikimiz de öleceğiz' diye bağırdığı, daha sonra hızlı bir şekilde dinlenme tesisine girdiğini, kazanın ardından ise yanındaki bıçakla boğazını kesmeye çalıştığını söyledi. Yaralı kadın eşinin, kendisine de zarar vermesinden çok korktuğunu, ancak vatandaşlar o sırada araya girerek müdahale ettiğini söyledi.

Sürücünün hayati tehlikesi sürüyor

İntihar etmek için dinlenme tesisine dalan Naci A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.