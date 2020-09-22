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Federasyon Kupası Kartepe'ye alındı

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Ankara’dan Kocaeli’nin turizm merkezi olan Kartepe’ye alındı.

Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası Ankara'dan Kocaeli'nin turizm merkezi olan Kartepe'ye alındı.


Türkiye Basketbol Ligi Federasyon Kupası karşılaşmaları, Ankara'daki korona virüs salgınının yoğunluğu nedeniyle alınan karar sonucunda daha izole bir ortama sahip olan Kartepe'de yapılacak. Bir hafta ertelenerek 4-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupa, iki salonda oynanacak. Kartepe, sezon başında takımların hazırlık kampında tercih ettiği bir yer olarak dikkat çekti. Öte yandan Federasyon Kupası boyunca otele basketbol takımlarından başka müşteri alınmayacağı belirtildi. Ligde mücadele edecek 16. takım ise ilerleyen günlerde belli olacak.


Federasyon Kupası'nda mücadele edecek gruplar ise şu şekilde:


A Grubu


Finalspor - Sigortam.net


Gemlik Basket - Semt77 Yalova



B Grubu


GCT Düzce - Bornova Belediyespor


Fethiye Belediyespor - Samsunspor



C Grubu


Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Basket


Bakırköy Basket - 16. takım



D Grubu


Akhisar Basketbol - Balıkesir Büyükşehir Belediyespor


Mamak Belediyesi - Merkezefendi Belediyesi

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