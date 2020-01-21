Fen İşlerinden köprü imalatı

Kocaeli Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin dört bir yanında bakım, onarım ve imalat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçenin muhtelif bölgelerinde hayata geçirilen köprü yapım ve yenileme çalışmaları da sürüyor. Gerekli tespitleri yapan fen işleri tarafından Eskihisar Caddesi ile 1494 sokağı birbirine bağlayacak köprünün yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Köprünün imalatıyla bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu arttırmasını hedefleniyor. Fen işleri yetkilileri çalışmaların belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini bildirdi.