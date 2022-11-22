Fen İşleri'ne 5 yeni kamyon

Kışın karla mücadelede kullanılacak damperli kamyonlar, yaz aylarında da asfalt serim ve hafriyat taşıma işlerinde kullanılacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılacak 5 damperli kamyon, ön tarafına takılabilen kar küreme bıçağı ve haznenin arkasına takılabilen tuz serpme aparatı ile karla mücadele aracına dönüşebiliyor. Bu araçlar kış mevsiminde karla mücadele çalışmalarına önemli katkı sağlayacak. Aynı zamanda damperli kamyonlar asfalt serimi, hafriyat taşınması gibi işlerde de kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi Solaklar Makine Parkında 6 kamyona monteli asfalt tamir ve bakım robotu bulunuyordu. 4 son teknolojik yeni 10 tekerlekli 6x4 kamyon üzerine monte edilen asfalt tamir ve bakım robotu geçtiğimiz günlerde araç filosuna katılmıştı. Solaklar Şantiyesi Makine Parkında 98 kamyon ve kamyonet araç, 74 iş makinesi bulunuyor.