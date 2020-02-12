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Fen Lisesinden Hürriyet'e müzik sınıfı teşekkürü

Kocaeli Fen Lisesi eğitimcileri ve okul aile birliği yönetimi, okula müzik sınıfı kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kocaeli Fen Lisesi eğitimcileri ve okul aile birliği yönetimi, okula müzik sınıfı kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ziyaretinde bulundu.


İzmit Belediyesi tarafından Kocaeli Fen Lisesi'ne müzik sınıfı kazandırıldı. Kocaeli Fen Lisesi Müdürü Mesut Tekin, okul aile birliği başkanı Özlem Yiğit ve öğretmenler de okula tam donanımlı bir müzik sınıfı kazandırılmasını sağlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Yapım aşamasının sonuna gelinen müzik sınıfının son durumu hakkında Başkan Hürriyet'e bilgilendirmede bulunan okul müdürü Mesut Tekin, hem öğretmenler hem öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.


Başarılı çalışmalarından ötürü okul müdürü Mesut Tekin ve öğretmenlere teşekkürlerini ileten Başkan Hürriyet, “Gençlerimizin sizin gibi her alanda gelişime açık ve bilimsel alanda da birçok farklı, faydalı etkinliğe okul çatısı altında imza atan eğitimcilere emanet olduğunu bilmek bir anne ve veli olarak da beni çok mutlu etti. Önemli olan çocuklarımızın geleceğe ışık tutacak çalışmalara imza atması için onları en doğru yöntemlerle desteklemektir. Bizlere düşen en büyük sorumluluk da budur. Bu anlamda her zaman destekçiniz olacağız” diye konuştu.

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