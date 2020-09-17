Fenerbahçe, Hatay BŞB'yi farklı yendi: 86-59

İzmit Belediyesi tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Leyla Atakan Kupası'nın ikinci gününde Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlk maçlarında mağlubiyet alan takımlar arasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, rahat oyunuyla dikkat çekti. Hızlı başlayan maçta karşılıklı sayılarla dengeli ve kontrollü oyun sergileyen takımlar ilk çeyreği 20-19'luk skorla tamamladı. İkinci periyotta da oyunda yüksek mücadele sergilendi. Kora kor süren karşılaşmanın ilk yarısı 40-38 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte maçı kopardılar

Soyunma odasından skor ve moral üstünlüğüyle dönen Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı iki hanelere taşıdı. Geriden gelerek rakibini yakalamak için hırslı oyun sergileyen Hatay BŞB'li oyuncuların hücum organizasyonlarından sonuçsuz dönmeleri ve savunmada yaptığı hatalar Fenerbahçe Öznur Kablo'nun maçı koparmasına neden oldu. Maçın son çeyreğinde de Fenerbahçe'nin farkı 20'nin üzerinde tuttuğu on dakika oynandı. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 86-59 farklı galibiyetiyle sona erdi. Maçın en değerli oyuncusu 20 sayıyla Fenerbahçeli Sevgi Uzun oldu. Başarılı oyuncunun ödülünü İzmit Belediyesi Spor Müdürü Mithat Ağa takdim etti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Fatih Güler, Tolga Edis, Samet Erdoğan

Fenerbahçe: Duygu Özen 2, Shelby Cheyanne Cheslek 9, İdil Saçalır, Ayşe Yılmaz, Olcay Çakır Turgut 7, Doğa Adıcan 3, Banu Şimşek 13, Sevgi Uzun 20, Merve Arı, Tuğçe Canıtez 14, Cecilia Zandalasını 18

Hatay BŞB: İdil Türk 3, Kübra İmren Siyahdemir 10, Derin Yaya 4, Özge Yavaş 17, Gizem Başaran 11, İdal Yavuz 2, Hind Ben Abdelkader 12

1. Periyot: 20-19

Devre: 40-38

3. Periyot: 59-46