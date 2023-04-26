"Ferhat ve Juliet" tiyatro oyunu Başiskele'de sahnelendi

Başiskele Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde "Ferhat ile Juliet" isimli komedi türündeki yetişkin tiyatro oyunu sahnelendi.

Yeniköy Ala Mekan'da dün akşam sahnelenen tiyatro oyununa tiyatroseverler ilgi gösterdi. Murat Kaçmaz'ın yazıp yönettiği komedi türündeki Ferhat ile Juliet tiyatro oyununda, izleyiciler zamanda küçük bir yolculuğa çıkarak Ferhat ve Juliet'in aşk hikayesini keyifle izledi. Ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunu seyircilerin beğenisini toplarken, oyun sonunda tiyatrocular alkışlarla ödüllendirildi.