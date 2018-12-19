Feridun Kunak Gebze'de sağlık semineri verdi

Feridun Kunak Kış Hastalıkları ve Korunma Yolları konulu semineriyle Gebzelilerle bir araya geldi.

Feridun Kunak, “Kış Hastalıkları ve Korunma Yolları” konulu semineriyle Gebzelilerle bir araya geldi. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programa Gebzeliler büyük ilgi gösterdi.

Dr. Feridun Kunak konuşmasına Türkiye'de doktora ve ilaca kolay ulaşılmasına değinerek başladı. Kunak, “İnanın bu imkan bir çok ülkede yok. Bizlerde de çok fazla ilaç tüketme hastalığı var. İlaçların aslında bir zehir olduğunu unutmayın. Bir yeri düzeltirken başka bir yerde hasar oluşturur. Bu sebeple doğal ilaçlar kullanmaya, onlarla iyileşmeye çalışmalıyız. Bedenimizin iyileştirme gücünü unutmamalıyız. Bedenimizin bu iyileştirme gücünü de biz bozuyoruz maalesef” dedi.

Dr. Feridun Kunak programın sonunda kendi televizyon programından verdiği telefon numaralarından randevu alan 120 hastayı ücretsiz muayene etti, önerilerde bulundu.