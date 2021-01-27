Feridun Özbay Caddesi çalışmalarında sona gelindi

İzmit Feridun Özbay Caddesi'nde esnafının mağduriyet yaşaması üzerine yeni yılın ilk gününde zemin yenileme çalışmasına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarda son aşamaya geldi.

Kocaeli İzmit ilçesinde Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Projesi kapsamında zemin çalışmasında sona gelindi. Esnafın zeminden dolayı mağduriyet yaşadığını söylemesi üzerine Feridun Özbay Caddesi'nde çalışmalarına başlayan İzmit Belediyesi, çalışmalarda sona yaklaştı. Hızla devam eden zemin yenileme çalışmalarının 10 gün içerisinde bitirilerek caddenin yeni görünümüyle hizmete açılması planlanıyor. Sona gelinen zemin yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra Feridun Özbay Caddesi daha konforlu ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Çalışmalarda caddeden çıkarılan taşlar ise gerekli zemin çalışmalarında kullanılmak üzere depolarda saklanıyor.