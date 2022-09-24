Festival öncesinde 2 ton elma dağıtıldı

Yeşil İhsaniye Elma Festivali öncesinde vatandaşlara 2 ton elma dağıtıldı.

Gölcük Belediyesi ve İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen 28. Yeşil İhsaniye Elma Festivali için tanıtım çalışmaları sürüyor. En iyi elma ve armut yetiştiricilerinin seçileceği festival öncesinde vatandaşlara 2 ton elma dağıtıldı. Gölcük Belediyesi Tiyatro ekibi tarafından; Gölcük Anıtpark'ta, İzmit Yürüyüş Yolu'nda, Yazlık, Hisareyn, Halıdere, Ulaşlı, Değirmendere kent merkezlerinde vatandaşlara İhsaniye elması ikram edildi. Festivalin açılış programı bugün saat 19.30'da İhsaniye Kent Meydanı'nda yapılacak. Programda elma yarışması sonuçlarının açıklanması sonrasında dereceye giren müstahsillere ödülleri törenle takdim edilecek. Festival 21.00'de İhsaniye Kent Meydanı'nda düzenlenecek ve halk konseriyle sona erecek.