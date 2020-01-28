Fethiye Caddesi yeni yüzüne ortak akılla kavuşacak

İzmit Belediyesi tarafından “Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması” gerçekleştirilecek. İzmit'in Fethiye Caddesi ve bağlantı noktalarının yeniden düzenlenmesi, caddenin bir cazibe merkezi haline getirilmesini amaçlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde düzenlenen yarışmada projelerin son teslim tarihi 31 Mart 2020 olurken, projelerin posta yoluyla teslim alımı tarihi 2 Nisan 2020 olarak açıklandı. Yarışmanın ödül töreni ise 11 Nisan 2020'de gerçekleştirilecek.

Proje yarışmasıyla ilgili olarak açıklamada bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Kentin ortak aklının yönlendirilmesiyle şekillendireceğimiz Fethiye Caddesi'ne dair nitelikli çözümler üretebilmenin, farklı ve kapsamlı fikirlerin, estetik ve teknolojik yaklaşımların ortaya çıkabileceği bir ulusal yarışmanın yapılmasını önemsiyoruz. Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile sosyal belediyeciliği Kocaeli'ye tanıtan İzmit Belediyesi, halkımız adına büyük heyecanla çalışan ve fikirlerini paylaşan değerli jüri üyelerimize teşekkür eder, tüm katılımcılara şimdiden başarılar dilerim” dedi.