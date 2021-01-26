İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fethiye Caddesindeki ağaçlar budanacak

İzmit Belediyesi, uzun yıllardır budaması yapılmayan Fethiye Caddesindeki ağaçlarda hafta sonu budama ve bakım çalışması gerçekleştirecek.


İzmit Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasından da faydalanarak vatandaşları mağdur etmeden hafta sonu Fethiye Caddesindeki ağaçlarda bakım ve budama çalışması gerçekleştirecek. Uzun yıllardır budaması yapılmayan ağaçlar çalışmayla daha sağlıklı hale gelecek. Hafta sonu yapılacak çalışmalarda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından budamaya engel olan dekoratif aydınlatmalar sökülerek, ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından budama işlemi gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.