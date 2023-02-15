FETÖ elebaşının akrabası tutuklandı

Kocaeli'de "halkı, kin ve düşmanlığa tahrik edici" söylemlerde bulunan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası M.Y.G.'nin, Karamürsel'de umuma açık bir eğlence yerinde halkı, kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.