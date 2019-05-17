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FETÖ'den gözaltına alınan TÜBİTAK mühendisleri adliyede

FETÖ/PDY’nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY'nin TÜBİTAK Gebze yerleşkesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada İ.D., G.S., M.K., U.G., R.Z.K., M.K. ve S.A. isimli mühendisler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahıslar, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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