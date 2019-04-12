FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 3 tutuklama

FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 17 kişi serbest kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u aktif görevde olan 1 yarbay, 1 binbaşı, 4 üsteğmen, 11 astsubay, 1 askeri okul eski öğrencisi ve 2 sivil 'mahrem abi' olmak üzere 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'nın da aralarında olduğu 12 ilde şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3 muvazzaf teğmen, 9'u muvazzaf 1'i ihraç 11 astsubay, 1 ihraç yüzbaşı, 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 mahrem abi toplam 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 17 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1‘i meslekten ihraç edilmiş üsteğmen ve 2'si mahrem abi olmak üzere toplam 3 kişi tutuklanırken, 14 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.