Fevzi Çakmak Caddesi'nin cazibesi artacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ilçe merkezini Kavaklıya bağlayan ayrıca D-130 anayoluna alternatif olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde başlatılan yol genişleme çalışmalarını devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mevcutta tek gidiş, tek geliş on iki metre genişliğinde olan mevcut yolun proje bitiminde dört şerit ve parklanma cebi ile yirmi iki metre genişliğinde olacağını açıklayan Başkan Büyükakın, “Gölcük ilçemize kazandırmış olacağımız bu cadde aynı zamanda şehir içi trafik yükünü de azaltacaktır” dedi.

Projenin geldiği son durum hakkında detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Cenan Turan ve teknik personeller eşlik etti. Kazı ve kanalizasyon hatları yapılan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde gaz deplaselerinin devam ettiği bilgisini alan Başkan Büyükakın, dolgu çalışması devam etmesiyle birlikte elektrik altyapı çalışmalarına başlanacağını söyleyerek, “Gölcük ilçemize değer katacak projemizi tüm ekibimizle yakından takip ediyoruz. Bu çalışmayla caddemizin cazibesi artacak ve vatandaşlarımız güzel bir hizmetle buluşacak” diye konuştu.

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yol genişleme çalışmalarını incelemesi esnasına bölge esnafı ve vatandaşlarla da sohbet eden ve yoğun ilgi gören Büyükakın, “Yerel yönetim olarak ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hedeflere de sıkı sıkı bağlıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak çok çalışarak ülkemizin ve kentimizin geleceğini daha çok aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu sorumluluğun bize getirdiği yükün de farkındayız. Halkımıza gece gündüz demeden hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

İnceleme projenin detaylarının konuşulmasının ardından sona erdi.