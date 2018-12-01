Fiber optik kursları yoğun ilgi topluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KOMEK) Fiber Optik branşı en fazla rağbet gören kurslardan biri oldu.

İş bulma imkanını kolaylaştıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, (KOMEK) halk tarafından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Katıldığı kursu başarı ile tamamlayarak sertifika alanlar ise o alanda aranan ve vasıflı çalışan kimliğini kazanmış durumda oluyor. En çok ilgi gören branşlar arasında yer alan Fiber Optik branşında, alanında uzman eğitmenler görev yapıyor. Bunun yanı sıra dersler hem teorik hem de pratik düzende gerçekleştiriliyor.

Teorik eğitimlerini Seka Kaynak Atölyesi'nde alan kursiyerler uygulama eğitimlerini Fiber Optik Atölyesinde gerçekleştirmelerinin yanında belirli periyotlarla çeşitli fabrikalara götürülerek pratik yapmaları sağlanıyor. Eğitimler çerçevesinde hem üretim hem sistem hem de saha çalışmalarında ara elaman olarak çalışacak elamanlar titizlikle yetiştiriliyor. Vatandaşlar hem ücretsiz hem de alanında uzman eğitmenlerin görev yaptığı Fiber Optik Branşı'nın kursiyeri olmak için başvurularını yaptı. Halen 150 kişi Fiber Optik branşı kursiyeri olmak için sıra bekliyor.