Fidan desteği için başvurular yarın bitiyor

Kocaeli'de "Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında verilecek mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı için başvurular yarın sona eriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibe fidan desteği için başlayan başvurular yarın sona eriyor. Büyükşehir belirtilen tarihe kadar başvurularını tamamlayan çiftçilere “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında mavi sertifikalı ceviz, Trabzon hurması ve doku kültürü kivi fidanı desteği verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne yapılacak olan başvurular 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen çiftçilerin güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ya da çiftçi belgelerini belirtilen tarihe kadar getirmeleri yeterli olacak.

Büyükşehir, Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında 2014 yılında itibaren 2 bin 250 çiftçiye yüzde 50 hibeli 200 bin adet mavi sertifikalı ceviz fidanı ve 20 bin adet 16 ayrı çeşit meyve fidanı desteği verdi. Bu proje ile birim alandan en fazla verim elde edilen, iklim şartlarına uyumlu, ekonomik getirisi yüksek meyve çeşitleri yetiştirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan çiftçilere alternatif tarım ürünlerine yönlendirmek, modern meyve bahçe tesis etmek amacıyla yaklaşık 1000 adet kivi fidanı ve 12 dekar kivi bahçesi yapım malzemeleri desteği sağlandı. Ayrıca 350 mahallede 2 bin 500 çiftçiye bitkisel üretim danışmanlık desteği de verildi.