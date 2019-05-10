Fidanlıkta uyuşturucu yetiştiren 2 şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde fidanlık içerisinde saksılarda uyuşturucu maddesi kenevir yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Başiskele Doğan Mahallesi'nde O.E.'ye ait fidancılık işletmesinde esrar ekildiğini bilgisi üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon başlattı. İşletmeye düzenlenen baskında fidanlar için kullanılan 42 saksı içerisinde dikili 172 kök kenevir ve O.E.'nin üzerinde de 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda O.E.'nin de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan O.E. ve M.E. tutuklanırken E.İ. ise adli kontrolle serbest kaldı.