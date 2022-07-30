FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilen spor tesisi açıldı

Kullar'da FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilen spor tesisinin açılışı yapılırken komplekse Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın adı verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele Kullar'da FIFA standartlarına uygun şekilde inşa edilen spor tesisinin açılışı yapıldı. Şehit Ömür Ertuğrul Sarı'nın adının verildiği tesis açılışında gösteri maçı da yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de forma giydiği müsabakada Kocaelisporlu eski futbolcular ile Kullarspor'a gönül verenler ter döktü. Açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Biz tesis yaparız, gerekli diğer altyapıları sağlarız ama inanan sporcular olmadıktan sonra, onlara inanan ve liderlik yapan büyükler olmadan tesisler tek başına bir anlam ifade etmez. Tesise şehidimizin ismi verildi. Siz bu vatana, bu şehre bir evlat, bir şehit yetiştirdiniz. O şehitler sayesinde biz burada oturuyoruz. Eşkıyaya, teröriste göz açtırmayan yiğit kahraman askerlerimiz gözünü kırpmadan bu vatan için şehit oluyorlar” dedi.