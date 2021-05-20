Fikir Akademisi hayata geçiriliyor

Körfez Kent Konseyi Gençlik Meclisi, gönüllü bir okuma projesi olan, "Fikir Akademisi" projesi ile gençleri önemli yazarların eserleri ile buluşturacak.

2021 yılı içerisinde bir grup lise öğrencisi tarafından başlatılan gönüllü okuma projesi olan Fikir Akademisi projesi ile önemli yazarların kitapları okunuyor, değerlendiriliyor ve düzenlenen panellerle dinleyicilere aktarılıyor. Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emre Cebeci, "Fikir Akademisi faaliyetleri kapsamında sırasıyla Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cengiz Dağcı, Samiha Ayverdi, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Sezai Karakoç, Cemil Meriç ve Nurettin Topçu gibi yazarların kitaplarını okuyarak, kendi içimizde değerlendirdik, yorumladık. Şimdi bunu daha da genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

Körfez Belediyesi ile çalışma yürüteceklerini kaydeden Cebeci, "Pandemi sürecinin geçmesi ile birlikte Körfez Belediyemiz ile birlikte Körfezli gençlerin ülkesi için büyük değer üretmelerini hedeflemek için Rol-Model Çalışması'nın startını vereceğiz. Gençlerimizi TÜBİTAK, Baykar, TOGG ve ASELSAN gibi kurumları ziyarete götürerek, onların vizyon katmayı hedefleyeceğiz” diye konuştu.