Filmlere konu olan Ereğli evlerine yöresel süsleme

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir zamanlar filmlere konuk olan tarihi ‘Ereğli evleri', restorasyon çalışmaları sırasında yöresel malzemelerle süsleniyor.

Bir zamanların ‘Yeşilçam filmleri'ne de konu olan Karamürsel'in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Ereğli Mahallesi'ndeki zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapıları restore eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında restore edilen Çıpalı Konak'ın mevcut olan ve kullanılacak ahşap kapı raspaları ve tümlemeleri devam ediyor. 5-6-7 parseldeki yapı cephe süslemeleri devam ederken dış cepheye atılan astar evlere renk getirdi.

Çalışmalar kapsamında evler arasında ön plana çıkan Çıpalı Konak'ın tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ederken dış kapı tümlemeleri yapılıyor. Yapının ayrıca ahşap sandalyelikler, çıta ve profil işleri de devam ediyor. Yapının orijinal ahşap tavan elemanları elden geçirilip yeniden montaj yapılıyor. 5-6-7 parsel de bulunan yapılarda ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Parseller üzerinde yer alan yapılarda cephe süsleme çalışmalarına da başlanıldı. Merdiven yapımını sürdüren ekipler, seramik derz yapıyor. Mutfak ve zemin kat yer karoları aslına uygun olarak yaptırıldı. Ahşap tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ediyor. Ekipler restore edilen evleri yöreye ait malzemelerle süslüyor.