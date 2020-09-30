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Firari 4 FETÖ şüphelisi Kocaeli'de adliyeye sevk edildi

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 4 kişi, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 4 kişi, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 5 ilde eş operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş şahısların da bulunduğu 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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