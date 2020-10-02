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Firari 4 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1’i tutuklandı.

Kocaeli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanarak adliyeye sevk edilen 4 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyesi olma suçundan firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli merkezli 5 ilde eş operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan ve aralarında daha önce çeşitli kurumlardan ihraç edilmiş şahısların da bulunduğu 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Adliyede işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1 kişi tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi ise adli kontrol tedbiri uygulanmak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 1 kişi de hakkında olan başka bir soruşturma kapsamında İstanbul Emniyetine teslim edildi.

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