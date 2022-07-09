Fırının önünden çalınan 30 bin TL'lik jeneratör polis ekiplerince bulundu

Kocaeli'de 2 şahsın sürükleye sürükleye çaldığı, 30 bin TL değerindeki jeneratör polis ekipleri tarafından bulundu. Şüpheli şahıslardan birinin kimliğinin tespit edildiği ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay, 7 Temmuz Perşembe günü sabah saat 05.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. 2 kişi, fırıncıların içerde çalışmasını fırsat bilerek kapının önünde bulunan 30 bin TL değerindeki jeneratörü büyük bir titizlikle bulunduğu yerden çıkardı. Yaklaşık 200 kilo ağırlığında olan jeneratörü sürükleye sürükleye motosiklete yükleyen 2 şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, yapmış oldukları çalışma neticesinde hırsızlık olayının şüphelisinin daha önce 32 adet suç kaydı bulunan S.U. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıstan jeneratörü satın alan kişinin ise M.G. olduğu öğrenildi. Çalınan jeneratör, polis ekipleri tarafından ele geçirilirken şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.