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Fırtına ağaçları devirdi, yükselen dalgalar sahili gölete çevirdi

Kocaeli’de etkili olan fırtına sebebiyle yükselen dalgalar sahili gölete çevirdi, kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi.

Kocaeli'de etkili olan fırtına sebebiyle yükselen dalgalar sahili gölete çevirdi, kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından Kocaeli'de rüzgar etkisini göstermeye başladı. Saat 23.00 itibari ile etkili olmaya başlayan fırtına sebebi ile İzmit ilçesinde denizde yükselen dalgalar sahili bastı. İzmit Körfezi kıyısında bulunan bir sahil, adeta gölete döndü. Kuvvetli rüzgar, Kartepe ilçesinde de ağaçların devrilmesine sebep oldu. Kartepe ilçesi Rahmiye ve İstasyon Mahallesi'nde 2 ağaç kırılarak yola devrildi. İhbar üzerine ağaçların devrildiği bölgelere ulaşan Kartepe Belediyesi ve itfaiye ekipleri, ağaçları keserek yollardan kaldırıldı. Devrilen ağaçlar herhangi bir mal kaybına yol açmadı.



Valilik fırtınaya karşı uyardı


Öte yandan, Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ile vatandaşlar, fırtınaya karşı uyarıldı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Güney ve Güneybatı yönlerden bölgenin 6 ile 8 kuvvetinde (50- 75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirilmiştir. 8 Şubat 2021 Pazartesi günü 16.00'dan 9 Şubat 2021 Salı günü 09.00'a kadar etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, ulaşımda aksamalara sebep olabileceği bildirildiğinden, dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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