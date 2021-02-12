İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtınanın devirdiği ağaç park halindeki taksileri parçaladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki 2 ticari taksinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde şiddetli fırtına sebebiyle devrilen ağaç, park halindeki 2 ticari taksinin üzerine düşerek maddi hasara neden oldu.


Olay, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, il genelinde sıcaklıkların gece saatlerinde aniden düşmesiyle etkili olan yağmur sonrasında, sabaha karşı fırtına meydana geldi. Fırtınayla birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir ağaç, park halindeki 2 taksinin üzerine devrildi. Devrilen ağaçların taksilerine zarar verdiğini gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



"Zararım 10 bin TL"


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, devrilen ağaçlar otomobillerin üzerinden kaldırıldı. Araçlarındaki hasarının büyük olduğunu söyleyen otomobil sahibi, "Ben de sabaha karşı geldim. Bu olay da sabaha karşı meydana gelmiş. Cam, tavan kırıldı. Tahmini 10 bin TL'lik bir zararım var" dedi.



Gürültü ile dışarı çıkınca manzarayı gördü


Bir gürültü ile Cadde üzerinde çıktıklarında ağacın devrildiğini gördüğünü söyleyen Hasan Kaya ise, "Burada oturuyorum. Sabaha karşı bu olay meydana geldi. Ses duydum, geldim baktım ağaç otomobillerin üzerine yıkılmış" şeklinde konuştu.


Öte yandan fırtına sebebiyle denizde yükselen dalgalar da sahili bastı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.