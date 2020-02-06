Fırtınanın neden olduğu 15 olaya Büyükşehir'den müdahale

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı fırtına Kocaeli'de dün gece etkili oldu. Kocaeli İtfaiye ekipleri fırtına nedeniyle yaşanan 15 olaya gece boyu müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün öğlen saatlerinde şiddetli fırtına uyarısı yapmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri uyarının ardından tüm önlemleri aldı. Kocaeli genelinde görev yapan itfaiye ekipleri, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 6 ilçede meydana gelen 15 olaya müdahale etti.

6 ilçede çatılar uçtu

Kocaeli İtfaiye ekipleri Körfez İlçesi Yeni Yalı Mahallesi Cami Sokak, Barbaros Mahallesi Hızır Reis Caddesi, Derince İlçesi İbni Sina Mahallesi Mesut Sokak, Dumlupınar Mahallesi Ural Sokak, Güney Mahallesi Solmaz Sokak, Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi, Sırrı Paşa Mahallesi Yürük Sokak, Gölcük İlçesi Adnan Menderes İş Merkezi, İzmit İlçesi Karabaş Mahallesi Belde Sokak ve Darıca İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi Molla Hüsrev Caddesi üzerinde yaşanan çatı uçması olaylarına müdahale etti.

Su baskınlarına müdahale

Kocaeli İtfaiye ekipleri ayrıca, Karamürsel İlçesi'nde bulunan polis noktası ve Başiskele İlçesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir işyerinde yaşanan su baskınlarına müdahale etti. Ekipler motopomp ve dalgıç pompalar ile suyu bastı.

Vatandaşlar mahsur kaldı

Metre kareye düşen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Körfez ilçesinde iki noktada aracıyla mahsur kalan vatandaşlara da anında müdahale edildi. Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Tütünçiftlik ve Yarımca'da mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti. Ekipler vatandaşları araç içerisinden kurtardı. Sular motopomp ve dalgıç pompalar ile basıldı. Araçlar ise su basımının ardından çekiciler ile olay yerinden kaldırıldı.