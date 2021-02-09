İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fırtınanın uçurduğu çatı, başka bir binanın üzerinde saatlerce asılı kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına neticesine, bir binanın çatısı başka bir binanın üzerine uçtu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına neticesine, bir binanın çatısı başka bir binanın üzerine uçtu. Saatlerce binanın üzerinde asılı kalan çatı, vinç yardımıyla sabitlendi.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısı, etkili olan şiddetli fırtına sebebiyle yanında bulunan binanın üzerine uçtu. Olayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. İhbar üzerine adrese tedbir amaçlı itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, binanın üzerine asılı kalan çatının sallanması sebebiyle düşme tehlikesine karşı caddeyi trafiğe kapattı, bölgeye yayaların girmesini de engelledi. Ekipler, caddede pak halinde bulunan araçların, bulunduğu yerden kaldırılması için megafonla uyarılarda bulundu.


Daha sonra bölgeye çağrılan vinç yardımı ile düşme tehlikesi bulunan çatı, binaya sabitlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.