Fotoğraf yarışmasında derece alanlara ödülleri verildi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "4 Mevsim Başiskele" temalı Mavi Yeşil Başiskele 6. Geleneksel Fotoğraf Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Başiskele'nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen para ödüllü fotoğraf yarışmasında ilk 3'e giren yarışmacılar belediyede ağırlandı. 660 fotoğrafın yarıştığı fotoğraf yarışmasında “Ada Park” fotoğrafı ile 1. olan Alaeddin Koç, “Yüzme Havuzu” fotoğrafı ile 2. olan Esengül Alıcı ve “Skate Park” fotoğrafı ile 3. olan Adem Türkel ödülünü Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün elinden aldı.

"Fotoğraflarınızla Başiskele'mize değer kattınız"

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Başkan Özlü, "Mavi bir elmas, yeşil bir zümrüt gibi gördüğümüz güzel Başiskele'mizin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel her açıdan tanıtımını yapmak, değerine değer katmak için düzenlediğimiz fotoğraf yarışmamızda ilçemizi en güzel şekilde objektiflerine yansıtarak ilk 3'e giren yarışmacılarımıza ödüllerini takdim ettik. Gerçekten fotoğrafların her biri ilçemize yaraşır güzellikteydi. İlk üçe giren yarışmacılarımız başta olmak üzere, sergi ödülü kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyor ve yarışmamıza katılım gösteren tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür ediyorum. Fotoğraflarınızla Başiskele'mize değer kattınız" dedi.