Fren lambası yanmayan otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki otomobilin, fren lambası yanmayan bir başka otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.T., 41 AIC 163 plakalı Opel marka otomobiliyle seyir halinde ilerlediği sırada yolda kasis olduğunu fark etti ve frene bastı. Fren lambası yanmayan otomobile, H.Ç. idaresindeki 34 CCT 211 plakalı Fiat marka otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.