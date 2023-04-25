Freni patlayan midibüs 5 aracın arasına daldı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yokuş aşağı indiği esnada freni patlayan midibüs, trafik ışıklarında bekleyen 5 aracın arasına daldı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazanfer Bilge Bulvarı Santral Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 CAT 63 plakalı midibüs yokuş aşağı indiği esnada frenin patlaması neticesinde trafik ışıklarında bekleyen 1'i ticari 5 aracın arasında daldı. Kazada 41 ADK 986 otomobilin sürücüsü E.D. ve ticari taksi sürücüsü D.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından Kocaeli Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza sebebiyle yol yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan midibüsün Balıkesir'den Kocaeli'ye gelen, 19 Korfbol sporcusu ve antrenör taşıdığı öğrenildi. Midibüsün ise rampaya girmesi yasak olduğu ortaya çıktı. Kaza anını anlatan Oğuzhan Şimşek, “Arkadaş girmemesi gereken yolda son sürat geldi. Biz kırmızıda duruyorduk vurdu" dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.