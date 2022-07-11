İhlas Haber Ajansı

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Fritözde unutulan patatesler kafeyi yakıyordu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde fritözde unutulan patatesler, kafede ufak çaplı yangına sebep oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde fritözde unutulan patatesler, kafede ufak çaplı yangına sebep oldu.


Olay, Harikalar Sahili'ndeki kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fritöze konulan patatesler unutulunca mutfakta küçük çaplı yangın çıktı. Dumanları gören çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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