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Fünye ile patlatılan şüpheli çantadan kağıt çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir kültür merkezinin önüne bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kültür merkezinin önüne bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı. Çantanın içerisinden kağıt parçaları çıktı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan Gebze Hadi Bey kültür Merkezinin önüne bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı şeritlerle kapatarak vatandaşların yaklaşmasını önledi. Daha sonra olay yerine intikal eden bomba imha uzmanları tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Daha sonra ekipler tarafından yapılan kontrollerde, çantanın içerisinden kağıt parçaları çıktığı görüldü.

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