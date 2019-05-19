Galatasaray'ın şampiyonluğu Kocaeli'de coşkuyla kutlandı

Kocaeli'de Galatasaray'ın ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi sonrasında, Kocaeli'de sokaklara çıkan taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek ve ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kocaeli'de coşku ile kutlandı. Maçı bitiren düdüğün çalmasının ardından yüzlerce taraftar, İzmit'te sokaklara çıkarak Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı. İzmit kent merkezinde yüzlerce araçlık konvoy kornalarla şampiyonluğu kutlarken, caddelerde de kortej oluştu. Ellerindeki bayrak ve meşalelerle yürüyen taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu marşlarla yaşadı.

İzmit'te yürüyen bir grup Galatasaraylı taraftarlar ile Kocaelispor taraftarları arasında tartışma çıktı. Olaya müdahale eden polis ekipleri, tartışmanın kavgaya dönüşmesini engelleyerek taraftarları sakinleştirdi.