Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca soluğu mahkemede aldı

KOCAELİ (İHA) – İstanbul'da bir sürücü, jandarma ekiplerinin alkolmetre ile yaptıkları kontrolde 134 promil alkollü çıkınca bin 228 TL trafik cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü gargara kullandığını iddia ederek soluğu mahkemede aldı. Yapılan kan testinde alkol çıkmayan sürücüsü ehliyetine tekrar kavuştu.

İlginç olay, Sarıyer İlçesi Rumeli Feneri Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobili ile ilerleyen vatandaş, jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde sürücüde 134 promil alkol tespit edildi. Bin 228 lira trafik cezası kesilen sürücünün, ehliyetine de el konuldu. Ancak alkol kullanmadığını bilen sürücü, hemen hastaneye giderek kan testi yaptırdı. Yapılan kan testinde ise alkol çıkmadı. Hastaneden aldığı alkol testi mahkemeye giden sürücü karara itiraz etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından görülen davada sürücünün itirazı haklı bulundu.

Davayı kazanan sürücü ehliyetine kavuşurken, yatırdığı ceza ise iade edildi. Müvekkilinin gargara kullandığını için alkolmetrede 134 promil alkollü çıktığını ifade eden Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Alkol bakımından kanun bir sınırlama belirlemiştir. Buna göre alkol miktarı 50 promil ve üzerinde olan özel araç sürücülerinin ve kandaki alkol miktarı 20 promil ve üzerinde olan ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmaları yasaktır. Kandaki alkol miktarının 100 promili geçmesi durumunda ise sürücü belgesine el konulur ve sürücüye de idari para cezası verilir. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan kamu davası açılır. Müvekkilim gargara kullandığı için alkol varmış gibi çıkıyor, ancak kan testi yaptırılıyor ve sonuç mahkeme sunuluyor ehliyet geri alınıyor” dedi.