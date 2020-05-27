Gazanfer Bilge Bulvarı'na yasaklı araçlara geçit verilmeyecek

İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'na kurulacak olan elektronik sistemle yasaklı olan araçların geçişine izin verilmeyecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluk sahası içerisinde bulunan yollarda trafik düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı'na kural ihlali yaparak giren yasaklı araçlar kazalara neden olabiliyor. Gerçekleştirilecek çalışma kapsamında kurulacak olan tanıma ve sensör sistemleri ile yasaklı araçlar anında tespit edilecek. Kurulacak sistemle bulvarda yaşanan kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bulvara kurulacak olan sistem lazer sensörler, sensör direkleri, her bir şeridi görecek şekilde plaka tanıma sistemleri yerleştirilecek. PTS'lerin yerleştirileceği taglar, değişken mesaj sistemi (DMS) ve unsurları, saha dolapları ile enerji ve veri alt yapılarından oluşuyor. İlk olarak Gazanfer Bilge Bulvarı'nda Umuttepe istikametinden gelip şehir merkezi istikametine seyir halinde olan araçların Özçelik Sokak Kavşağı'nı geçtikten sonra lazer sensörler vasıtasıyla yüksekliklerinin izin verilen gabaride olup olmadığı kontrol edilecek.

Lazer sensörlerin hemen arkasına kurulan PTS ile ihlal yapan araçların plakası, markası, rengi, tipi, geçiş zamanı gibi veriler tespit edilecek. Tespit edilen bu veriler online olarak veri tabanına kaydedilecek. Aynı zamanda PTS'den sonra kurulan DMS ekranında ihlal yapan araçların plakası yazılarak bir sonraki çıkış olan Devebağırtan Sokak'tan güzergahı terk etmeleri istenecek.

Sistem uyarıları dikkate almayarak güzergâhı terk etmeyen ihlal yapmış araçlar, Uygar Sokak Kavşağı'nı geçtikten sonra kurulacak 2. PTS ile tespit edilecek ve elde edilen tüm veriler merkez veri tabanına aktarılarak ihlalin raporlanması sağlanacak. Ayrıca sistem görüntü işleme teknolojisini kullanarak, 1. PTS noktasına uğramaksızın, Uygar Sokak ve Devebağırtan Sokak istikametinden gelerek şehir merkezi istikametine gidecek artere giriş yasağı olan araçları da tespit edecek ve merkeze ileterek raporlayacak.